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Банк Англии представил дизайн банкнот с изображением короля Карла III

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Paul Edwards/Pool/AP

Банк Англии представил дизайн банкнот с изображением нового короля Великобритании Карла III, передает ТАСС.

Изображение короля появится на купюрах в 5, 10, 20 и 50 фунтов. Его профиль будет изображен на лицевой стороне банкнот, а также в виде камеи в защитном окошке рядом с изображением Биг-Бена.

Банкноты с изображением короля поступят в обращение к середине 2024 года.

Ранее король Великобритании Карл III предложил расширить список своих заместителей, которые могут выполнять его монаршие обязанности в случае, если он сам не может этого делать.

В своем обращении к Палате лордов с просьбой внести в законодательство изменения, которые позволят включить в число королевских заместителей еще двух человек, Карл III призвал добавить к этому списку своих сестру и младшего брата — принцессу Анну и принца Эдварда.

Согласно обращению монарха, два дополнительных заместителя «обеспечат непрерывность эффективной работы», когда он находится вне доступа — например, в зарубежной поездке.

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