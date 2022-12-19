ЦБ ожидает, что российский бизнес добьется от западных стран разблокировки замороженных активов

Участники рынка, обратившиеся в регулирующие органы стран Евросоюза (ЕС) за разрешением на разблокировку замороженных активов, пытаются вписаться в дедлайн ЕС, который должен наступить 7 января 2023 года. Слова первого заместителя председателя ЦБ Владимира Чистюхина приводит «Интерфакс».

С начала марта Euroclear и Clearstream прекратили работу междепозитарных мостов с Национальным расчетным депозитарием (НРД), а с июня ограничения вступили в силу на уровне ЕС. Однако в октябре Еврокомиссия (ЕК) опубликовала разъяснения.

Из них следовало, что власти отдельных стран-участниц блока могут разрешать проведение сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, которые были заключены до санкций против НРД 3 июня. В итоге расчетный депозитарий направил запросы на получение генеральных лицензий в Министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов и ожидает получения общего разрешения в октябре.

«Из ЕС сигналов у меня нет. Но у меня есть другие сигналы: что и корпораты, и финансовый рынок пытаются сделать все, чтобы до этой даты максимально провести все операции. Мы на это рассчитываем, что они сумеют получить индивидуальные разрешения, которые позволят сделать все, что можно», — заявил Чистюхин.

29 ноября Центробанк (ЦБ) предложил западным странам либерализацию валютного контроля в обмен на смягчение санкций. В качестве примера ЦБ привел разблокировку российских замороженных активов.