Reuters: потолок цен на газ может вступить в силу 15 февраля

Министры энергетики стран Евросоюза утвердили потолок цен на газ на уровне €180 за МВт/ч, сообщает Reuters.

Отмечается, что ограничение может быть введено с 15 февраля и изначально не будет применяться к внебиржевым сделкам.

Агентство ТАСС, ссылаясь на источник в чешском председательстве, пишет, что договоренность об ограничении цен в размере €180 за МВт/ч была достигнута почти единогласно.

Глава МИД Венгрии заявил, что страна в любом случае проголосует против потолка цен на газ

Ранее Reuters, ссылаясь на председательство Чехии в ЕС сообщил, что страны Евросоюза договорились о потолке цен на газ.

До этого агентство сообщало, что ЕС рассматривал предложение по потолку цен на газ на уровне €188 за МВт/ч.