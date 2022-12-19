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Reuters: страны Евросоюза договорились о потолке цен на газ

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Reuters

Министры энергетики стран ЕС договорились об установлении лимита цен на газ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Twitter официального представителя Чехии, председательствующей в Евросоюзе.

По данным РИА Новости, мальтийский министр по окружающей среде, энергетике и предпринимательству Мириам Далли подтвердила достижение компромисса по лимиту цен на газ.

Ранее глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что квалифицированное большинство стран Евросоюза проголосовало за введение потолка цен на газ в ходе пробного голосования.

До этого агентство Reuters писало, что министры энергетики стран Евросоюза встречаются 19 декабря в Брюсселе для согласования лимита цен на газ.

15 декабря стало известно, что ряд стран Евросоюза, в том числе Италия, собираются добиться установления потолка цен на газ на уровне ниже €200 за МВт/ч.

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