Сбер подсчитал будущие издержки России от новых экологических правил Евросоюза

Эксперты Сбера по ESG и зеленой экономике впервые рассчитали возможные издержки России в результате введения с 2026 года трансграничного углеродного регулирования (ТУР) в странах Евросоюза, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что издержки могут составить от $13 до $18 млрд. Оценка проведена с учетом действующего на сегодняшний день санкционного пакета на товары из России и состоявшегося 12 декабря заседания европейской триады — Совета ЕС, Еврокомиссии и Европарламента — с целью достичь соглашения в отношении конфигурации финального регламента ТУР.

Финальный регламент не был принят на заседании, при этом был достигнут ряд договоренностей. Открытыми остались вопросы темпов сокращения предоставляемых бесплатных квот, а также методологии включения косвенных выбросов в показатель углеродоемкость поставляемой продукции.

Сбер подготовил три варианта оценки эффекта от внедрения ТУР исходя из трех сценариев — «мягкого», базового и «жесткого». Для расчета данного эффекта Сбер провел оценку совокупного экспорта из России подпадающих под ТУР товаров. Из-за санкций совокупный экспорт в 2026–2035 годах сократится на 15%.

«На фоне масштабных санкций против российских товаров многие полагают, что ТУР не коснется отечественных компаний. Но говорить об этом преждевременно, ситуация постоянно меняется. Объемы экспорта в страны ЕС по-прежнему существенны, поэтому и потенциальное влияние на экономику РФ исчисляется миллиардами долларов», — отметила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

По ее словам, эксперты банка в сфере зеленой экономики обработали огромное количество данных и подготовили уникальное исследование на эту тему, которое наглядно описывает весь спектр последствий и детализирует их по различным отраслям.

«С учетом текущих санкций ЕС издержки отечественных компаний от введения ТУР в базовом сценарии составят $14,7 млрд , сократившись по сравнению с февралем этого года всего лишь на 15%. Из них $6 млрд придутся на экспортеров стали, $5,6 млрд — алюминия. В мягкой версии издержки составят $13 млрд, в жесткой — $17,7 млрд Думаю, этот документ будет полезен всем, кто ведет бизнес в соответствующих отраслях», — добавила она.