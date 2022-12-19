Оверчук заявил о сближении позиций Москвы и Минска по общему рынку газа

Заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук заявил, что между Россией и Белоруссией нет неразрешимых проблем, даже в вопросе цены на газ. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Есть союзная программа по созданию общего газового рынка. Мы вели переговоры с [белорусскими] коллегами. Сильно сблизили позиции. Но есть момент, который требует внимания глав государств. Минск традиционно хочет, чтобы цена была близка к российским регионам, которые граничат с Беларусью», — рассказал Оверчук до начала российско-белорусских переговоров.

Он также отметил, что формат Союзного государства уникален и у России больше ни с кем такого формата нет. На переговорах будет обсуждаться реализация существующих союзных программ и запуск новых.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «газетными утками» сообщения о том, что Белоруссия якобы стремится выторговать себе наиболее выгодные условия в решении «газового вопроса» взамен на дополнительные шаги в связи с проведением российской специальной военной операции на Украине.