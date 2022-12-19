Аналитик Демидов предрек высокие цены на газ в 2023 году после введения предельной стоимости сырья

Введение властями Евросоюза (ЕС) «потолка» цен на импортируемый российский газ с большой долей вероятности сохранит на высоком уровне биржевую стоимость сырьевого энергоресурса в следующем году. В начале 2023-го цена на российский газ будет в диапазоне от $1300 до $1800 за тысячу кубометров, приводит слова независимого аналитика в области рынка ресурсов и энергетики Владимира Демидова «Лента.ру».

Министр экономики и энергетики ФРГ Роберт Хабек ранее заявил, что представители стран-членов ЕС обсудят вопрос снижения предлагаемого Еврокомиссией (ЕК) лимита цен на газ с €275 за МВт/ч до €188. Данную инициативу предложила председательствующая в Совете ЕС Чехия.

«Учитывая, что цена по поставке российского газа формируется в зависимости от рыночной, но с задержкой примерно в квартал, можно предположить, что цена на российский газ будет приближаться к данному потолку уже в январе. Допускаю, что цена на российский газ будет в интервале от 1300 до 1800 долларов за тысячу кубометров без учета вынужденных скидок», — предположил Демидов.

По его словам, вряд ли в начале 2023 года стоимость топлива превысит предлагаемый новый «потолок» в $2100 за тыс. кубов. Однако и возврата к ценовому коридору за поставки газа в диапазоне $700-800 за тыс. кубов не следует ожидать в ближайшие годы в силу сложившейся конъюнктуры на глобальном энергорынке.

19 декабря агентство Reuters сообщило, что министры энергетики стран Евросоюза обсудят в Брюсселе предлагаемый властями Чехии новый «потолок» цен на поставки газа в €188 МВт/ч. Предполагается, что механизм коррекции начнет действовать в случае превышения данной планки в течение трех дней на нидерландском хабе TTF. Контракты с поставкой газа на месяц вперед не будут реализованы, если это ценовое условие будет нарушено.