Глава МИД Венгрии заявил, что страна в любом случае проголосует против потолка цен на газ

Глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна в любом случае проголосует против введения потолка цен на газ, считая этот шаг ошибочным. Его слова приводит ТАСС.

«Сколько бы раундов голосования ни было, сегодня Венгрия проголосует против газового лимита, потому что мы считаем, что это крайне плохая мера, которая опасна для Европы и может поставить под угрозу европейские поставки энергоресурсов», — подчеркнул Сийярто.

По его словам, подобная мера станет вмешательством в ситуацию на рынке, которая «повлияет на ценообразование, зафиксированное в нашем соглашении [с Россией] о покупке газа в долгосрочной перспективе».

По его словам, Будапешт считает крайне важным готовность вице-премьера РФ Александра Новака обсуждать этот вопрос, а также то, что «очень плохое предложение о потолке цен на газ дает ей все же свободу действий» и не содержит требования согласовывать заранее с Еврокомиссией возможные изменения в контрактах с российской стороной.

Он отметил, что для Будапешта было крайне важным выражение готовности вице-премьера РФ Александра Новака обсуждать этот вопрос. По словам министра, для Венгрии также имеет большое значение тот факт, что

Сегодня министры энергетики стран Евросоюза встречаются в Брюсселе для согласования лимита цен на газ. Согласно проекту, с которым ознакомилось Reuters, он приведет к установлению предела, если цены по контракту на ближайший месяц с голландским газотранспортным центром TTF превысят €188 за МВт/ч в течение трех дней, что намного ниже €275 за МВт/ч, что было изначально предложено Европейской комиссией.

Глава Минэнерго Греции Костас Скрекас ранее назвал потолок цены на российский газ, при которой будет дан правильный сигнал рынку – 188 евро за мегаватт в час. При этом он отметил, что любая цена в 150-200 евро за мегаватт в час будет работать.

В то же время министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше рассказала, что чешское председательство в Совете ЕС предложило ввести ограничение цены на газ на уровне €188 за МВт/ч.