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Reuters: ЕС рассматривает предложение по потолку цен на газ на уровне €188 за МВт/ч

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Reuters

Министры энергетики стран Евросоюза встречаются 19 декабря в Брюсселе для согласования лимита цен на газ, который может быть установлен в €188 МВт/ч. Об этом сообщает Reuters.

Согласно проекту, с которым ознакомилось агентство, он приведет к этому пределу, если цены по контракту на ближайший месяц с голландским газотранспортным центром TTF превысят €180 за МВт/ч в течение трех дней.

Издание также сообщает, что министры энергетики сообщества обсуждали установление предельной цены на газ в том случае, если стоимость на топливо в ЕС возрастет до €188 за МВт/ч.

Ранее глава Минэнерго Греции Костас Скрекас называл потолок цены на российский газ, при которой будет дан правильный сигнал рынку — €188 за МВт/ч. При этом он отметил, что любая цена в €150-200 МВт/ч в час будет работать.

До этого глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что страна выступает против установления лимита цен на газ. По его мнению, данное предложение «плохое, вредное и опасное».

19 декабря министр энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше рассказывала о новом предложении по ограничению цены на газ в Евросоюзе перед встречей министров энергетики. По ее словам, чешское председательство в Совете ЕС предложило ввести ограничение цены на газ на уровне €188 за МВт/ч.

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