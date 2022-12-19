Песков: работа над ответными мерами против решения ЕС по потолку цен на нефть РФ идет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва сейчас рассматривает дополнительные предложения по вариантам ответа на решение Европейского союза ввести потолок цен на российскую нефть, передает РИА Новости.

По его словам, есть наработки уложенные на бумагу. Работа по ответным мера пока продолжается, но она близка к завершению, сказал представитель Кремля.

«Нет задачи выпускать на-гора, есть задача выработать такие меры, которые будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам», — подчеркнул Песков.

С 5 декабря начал действовать запрет на российскую нефть, перевозимую танкерами по морским путям. Право исключения получили Болгария, которой разрешили получать российскую нефть и нефтепродукты морем до конца 2024 года и Хорватия, которая сможет до конца 2023 года закупать газойль. Также Чехии разрешили продавать нефтепродукты, произведенные из нефти, поставленной по трубе, до 5 декабря 2023 года.

Максимальная цена на нефть из России была согласована в ЕС на уровне $60 за баррель.

Главы Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что соответствующее решение ЕС ухудшают перспективы экспорта нефти из России.