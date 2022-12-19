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В МИД допустили деградацию рынков из-за инициативы ЕС по ценовому потолку на газ

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Markus Schreiber/AP

Инициатива Евросоюза (ЕС), направленная на введение предельных цен на газ, может привести к деградации рынков. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России Юрий Сентюрин.

«Могут быть разные безумные идеи на этот счет, однозначно это меры, которые к числу рыночных отнести нельзя. Это контррыночные инструменты. На мой взгляд, все это приводит к такому неприятному последствию, как деградация рынков», — отметил Сентюрин.

По его словам, подобные инициативы представляют сбой полное пренебрежение международного права.

Он добавил, что обсуждение таких предложений нарушает равновесие рынков и приводит лишь к большему уровню неопределенности.

18 декабря агентство Bloomberg сообщило, что власти Евросоюза (ЕС) обсуждают возможность снижения предлагаемого лимита цен на газ на внутриевропейском энергетическом рынке с €275 до €188 за МВт/ч. Данная инициатива принадлежит правительству Чехии, которая в текущем году председательствует в Совете ЕС.

До этого агентство Bloomberg сообщило о требовании 12 стран Евросоюза (ЕС) снизить потолок цен на российский газ. Среди инициаторов пересмотра лимита оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша. Предыдущая планка, предлагаемая Еврокомиссией (ЕК), была на уровне €275 за МВт/ч, что примерно соответствовало €2800-2900 за тысячу кубометров топлива.

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