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«Известия»: Госдума может принять законопроект о майнинге в первом чтении на этой неделе

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Глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил газете «Известия», что Госдума на этой неделе может принять в первом чтении поправки к законопроекту, предполагающие введение механизма по регулированию майнинга криптовалюты.

Он отметил, что комитет ГД по финрынку уже рассмотрел законопроект. При этом не все согласующие органы дали свои официальные ответы.

«Но мы очень рассчитываем на этой неделе принять в первом чтении, а в январе уже доработаем ко второму и третьему чтению», — заявил Аксаков.

Депутат подчеркнул, что майнинг давно уже действует как бизнес в России, однако никак не регулируется. Крупные майнеры, по словам Аксакова, обратились в ГД с просьбой ввести их деятельность в «правовое поле».

Ранее сообщалось, что незаконных майнеров научились в России вычислять по расходам за электричество.

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