«Ведомости»: Европа обогнала Азию по импорту российского СПГ в 2022 году

Россия увеличила общий экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в январе — ноябре 2022 года на 9% в годовом выражении, до 40 млрд кубометров, пишет газета «Ведомости», ссылаясь на исследование консалтинговой компании Б1 (бывшая EY в РФ).

Согласно исследованию, по поставкам газа из Российской Федерации с начала этого года Европа обогнала Азию. По расчетам компании, экспорт в Европу (в том числе в Великобританию и Турцию) вырос за 11 месяцев на 22%, до 20 млрд куб. м.

Как сообщает издание, из стран Евросоюза резко увеличились поставки в Бельгию — на 110% примерно, до 5 млрд куб. м, Францию — более чем на 50%, до 7,3 млрд куб. м. и Испанию — более чем на 40%, до 4,5 куб. м. Также в январе — ноябре РФ возобновила поставки СПГ в Италию, Турцию и Грецию, экспортировав в эти страны порядка 400 млн куб. м. В 2021 году экспорта по этим направлениям не было.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия нарастит производство и поставки сжиженного природного газа.

До этого газета Financial Times писала, что в период с января по октябрь текущего года европейские страны получили из России 17,8 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ), что говорит об увеличении импорта российского топлива на 42% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.