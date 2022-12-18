Кабмин РФ одобрил приостановку российско-латвийского соглашения о налогах

Российское правительство одобрило приостановку российско-латвийского соглашения об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Одобрить проект федерального закона «О приостановлении РФ действия Соглашения между правительством РФ и правительством Латвийской Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал» и внести его в Госдуму в установленном порядке», — отмечается в документе.

В тексте указывается, что проект законопроекта будет направлен на обеспечению российских интересов, а также поспособствует минимизации налоговых последствий для налогоплательщиков из России вследствие приостановки действия соглашения.

Ранее сообщалось, что правительство Российской Федерации выделит 12,8 млрд руб. из федерального бюджета для поддержки рынка труда и предупреждения безработицы в условиях международных санкций. Отмечалось, что власти продлили действие соответствующей государственной программы до конца 2023 года.