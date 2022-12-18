Премьер Мишустин расширил перечень премий, которые освобождаются от НДФЛ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому расширяется перечень премий, которые освобождены от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что изменения вносятся в перечень международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и СМИ.

Таким образом, налогом не будут облагаться премии в области музыкального искусства для преподавателей. Тем, кто обучает в детских музыкальных школах, школах искусств и хоровых школах, ежегодно предусмотрено 100 премий по 500 тыс. руб. Педагогам в музыкальных колледжах и вузах, — 50 премий по 1 млн руб. Новая награда призвана послужить стимулом для повышения мастерства преподавателей-музыкантов.

В начале октября глава Минкультуры Ольга Любимова на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложила о программе по развитию сети краеведческих музеев, работе по модернизации библиотек, о новой премии для лучших преподавателей в области музыкального искусства, детском культурном форуме.

21 ноября Путин подписал указ, который в том числе освобождает от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов материальную помощь мобилизованным гражданам и некоторым другим лицам.