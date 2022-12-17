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Die Welt: рекордные морозы не дали Германии сэкономить газ

По сообщению газеты Die Welt, наступление сильных холодов помешало Германии реализовать план по экономии газа.

По данным источника издания, на сегодняшний день температура в стране упала более чем на один процент за сутки, что привело к росту потребления газа для обогрева помещений.

Несмотря на то, что потребление газа всё ещё на 13% ниже, чем было в прошлом году, экономии достичь не удалось.

Потребление выросло на 14% по сравнению с прошлой неделей, пишет Общественная служба новостей.

Глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер выступил перед жителями Германии со срочным предупреждением. Он сообщил, что страна потеряла процентный пункт в хранилищах газа в понедельник. В связи с этим он посоветовал немцев воздержаться от излишнего потребления газа несмотря на похолодание.

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