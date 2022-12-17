Foreign Policy: потолок цен на российскую нефть ударит по Европе, а не по РФ

Установление потолка цен на российскую нефть не сократит доходы РФ, но при этом ударит по Европе. Об этом говорится в статье Foreign Policy.

В материале отмечается, что согласованная странами Евросоюза, США, G7 и Австралией предельная цена $60 за баррель российской нефти, хоть и подается на Западе как дипломатическая победа, не сможет существенно снизить доходы России.

Согласно данным нефтяных котировок и сделок, приводимым изданием, в последние годы сырье из РФ продавалось в среднем по цене около $60, а скидки на марку Urals с начала СВО на Украине сократились вдвое. При этом стоимость барреля нефти марки Brent через три дня после вступления в силу «потолка» упала до $76.

По мнению авторов Foreign Policy, в середине января ЕС уже пересмотрит ограничение цены из0за разногласий, которые могут создать трудности с сохранением единства в вопросе топливных санкций.

Ранее глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что запрет властей Евросоюза на импорт российской нефти, перевозимой морским путем, и ввод предельных цен на сырье на уровне $60 за баррель ухудшают перспективы экспорта нефти из России.