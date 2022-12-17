Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Foreign Policy: потолок цен на российскую нефть ударит по Европе, а не по РФ

close
100%
Максим Богодвид/РИА Новости

Установление потолка цен на российскую нефть не сократит доходы РФ, но при этом ударит по Европе. Об этом говорится в статье Foreign Policy.

В материале отмечается, что согласованная странами Евросоюза, США, G7 и Австралией предельная цена $60 за баррель российской нефти, хоть и подается на Западе как дипломатическая победа, не сможет существенно снизить доходы России.

Согласно данным нефтяных котировок и сделок, приводимым изданием, в последние годы сырье из РФ продавалось в среднем по цене около $60, а скидки на марку Urals с начала СВО на Украине сократились вдвое. При этом стоимость барреля нефти марки Brent через три дня после вступления в силу «потолка» упала до $76.

По мнению авторов Foreign Policy, в середине января ЕС уже пересмотрит ограничение цены из0за разногласий, которые могут создать трудности с сохранением единства в вопросе топливных санкций.

Ранее глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что запрет властей Евросоюза на импорт российской нефти, перевозимой морским путем, и ввод предельных цен на сырье на уровне $60 за баррель ухудшают перспективы экспорта нефти из России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть