Sky News: премьер Британии Сунак отказался от плана по закупке электроэнергии за рубежом

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отказался от планов своей предшественницы Лиз Трасс в сфере энергетики, в соответствии с которыми королевство должно было закупать электроэнергию у иностранных производителей. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

По словам источников, целевая группа по энергоснабжению, созданная Трасс, ликвидируется, поскольку министры не намерены поддерживать план «прямого вмешательства в мировые газовые рынки».

По данным Sky News, инициатива по энергоснабжению была основана в сентябре этого года при премьере Лиз Трасс с целью заключения многолетних сделок с британскими и иностранными поставщиками энергии, которые направлены «на укрепление внутренней энергетической безопасности Великобритании».

Ранее сообщалось, что Британия и США заключили новое партнерство в области энергетической безопасности, которое ориентировано на снижение «глобальной зависимости» от российских энергоносителей.