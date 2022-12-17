Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Sky News: премьер Британии Сунак отказался от плана по закупке электроэнергии за рубежом

close
100%
Frank Augstein/AP

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отказался от планов своей предшественницы Лиз Трасс в сфере энергетики, в соответствии с которыми королевство должно было закупать электроэнергию у иностранных производителей. Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

По словам источников, целевая группа по энергоснабжению, созданная Трасс, ликвидируется, поскольку министры не намерены поддерживать план «прямого вмешательства в мировые газовые рынки».

По данным Sky News, инициатива по энергоснабжению была основана в сентябре этого года при премьере Лиз Трасс с целью заключения многолетних сделок с британскими и иностранными поставщиками энергии, которые направлены «на укрепление внутренней энергетической безопасности Великобритании».

Ранее сообщалось, что Британия и США заключили новое партнерство в области энергетической безопасности, которое ориентировано на снижение «глобальной зависимости» от российских энергоносителей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть