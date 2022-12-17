«Газпром» подаст 41,7 млн куб. м газа в Европу через Украину 17 декабря

Российская компания «Газпром» направляет газ в Европу через территорию Украины в объеме 41,7 млн кубометров в сутки посредством газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

По его словам, заявка на прокачку газа через газопровод «Сохрановка» была отклонена украинской стороной.

16 декабря объем прокачки газа составлял 41,4 млн куб. м.

10 декабря «Газпром» подтвердил подачу газа в Европу через Украину в объеме 42,4 млн кубометров.

5 декабря немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на представителя компании писала, что немецкая энергетическая компания RWE инициировала арбитражное разбирательство против российской компании «Газпром» из-за отсутствия поставок газа.