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Постпредство России при ЕС: санкции против российских СМИ нарушают права европейцев

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Global Look Press

В постпредстве России при Евросоюзе заявили, что запрет российских СМИ на территории ЕС нарушает право европейцев на альтернативную точку зрения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Запрещая еще ряд российских СМИ, Евросоюз лишает своих же граждан возможности узнать альтернативную точку зрения, нарушает их право на доступ к информации, не говоря уже о явном попрании таких базовых ценностей, как свобода слова и права журналистов», — сказано в сообщении.

16 декабря Совет Евросоюза принял девятый пакет санкций против России. В него вошли ограничения на экспорт товаров двойного назначения и запреты на экспорт товаров и технологий авиационной и космической отрасли, замораживаются активы «еще двух» российских банков, инициируется процесс приостановки действия лицензий на вещание телеканалов «НТВ», «НТВ Мир», «Россия 1», «РЕН ТВ» и Первого канала.

Помимо этого, Евросоюз расширяет запрет на новые инвестиции в российский энергетический и горнодобывающий сектор.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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