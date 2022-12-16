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Роскомнадзор попал в новый санкционный список ЕС

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Евросоюз ввел санкции против Роскомнадзора, сообщается в опубликованном в «Официальном журнале ЕС» постановлении о введении нового, девятого, пакета санкций против России
«за нарушение территориальной целостности Украины».

В документе указано, что ведомство ведет «государственную политику цензуры по отношению к независимым СМИ». Подчеркивается, что Роскомнадзор ответственен за «материальную поддержку действий, которые подрывали территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожали им».

Под санкции также попали Вооруженные силы России и Росгвардия, три вице-премьера, в том числе Татьяна Голикова, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, пять российских политических партий, российские банки, несколько российских СМИ, а также более 20 российских предприятий.

Санкции ЕС ввел в связи с ситуацией на Украине, где с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию.

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