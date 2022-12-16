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Москвичи стали рассчитывать на минимальную сумму ипотечных кредитов из-за неуверенности в будущем

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Москвичи стали рассчитывать на оформление ипотечных кредитов с минимальной общей суммой займа вместо упора на минимальный первоначальный взнос. Причиной такой тенденции на вторичном рынке недвижимости столицы стала общая неуверенность граждан в собственном будущем, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на мнение экспертов «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

«Главным трендом года на вторичном рынке недвижимости в Москве стал расчет клиентов на минимальную сумму ипотеки вместо упора на минимальный первоначальный взнос из-за неуверенности в будущем», — говорится в материале.

По словам генерального директора агентства Валерия Летенкова, данный тренд будет сохраняться на вторичном рынке столичной недвижимости продолжительное время. Подобная тенденция отражает защитную реакцию москвичей в связи с общей экономической неопределенностью в стране.

«В ноябре 2022 года интерес москвичей к покупке «вторички» снизился на 7,7 процента относительно октября. По сравнению с одиннадцатым месяцем 2021-го отрицательная динамика в 2022-м составила 24,98 процента», — уточняется в статье.

13 декабря сотрудники аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» предрекли снижение цен на жилье в Московском регионе до показателей 2020 года. Цены на квартиры могут скорректироваться примерно на 30% от максимальных значений.

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