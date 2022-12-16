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Министр энергетики Сербии заявила о необходимости снижения газовой зависимости от России

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Vladimir Jovanovic/Depositphotos

Сокращение зависимости Сербии от поставок российского природного газа является важной задачей для властей балканской республики. Однако в настоящее время у страны для реализации данной цели недостаточно собственных ресурсов, приводит слова министра энергетики Дубравки Джедович агентство Bloomberg.

«У Сербии недостаточно собственных ресурсов, по крайней мере, когда речь идет о газе, но все, что может уменьшить зависимость от России в газовом сегменте, важно для нас», — заявила Джедович.

По ее словам, для реализации проектов по доставке топлива из альтернативных источников республики необходимо вложить «сотни миллионов евро». Другими экспортерами газа для республики могут выступить Азербайджан и Греция.

«Мы говорим о сотнях миллионов евро в проектах по доставке топлива из таких мест, как Азербайджан, и соединению с терминалами в Греции», — заключила Джедович.

При этом финансовая помощь Евросоюза (ЕС) в этом вопросе покрывает лишь часть из необходимого объема финансирования и составляет €93 млн, или $99 млн. Денежные средства нужны для строительства интерконнектора с Болгарией. Для соединения газотранспортной системы с Северной Македонией необходимы еще €80 млн. По этой причине Сербия ожидает большей поддержки от ЕС в обозримом будущем, заключила министр энергетики республики.

2 декабря президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика тратит ежемесячно €200 млн на импорт газа и до €100 млн на закупку электроэнергии без учета расходов на ее производство. В рамках диверсификации поставок страна занимается строительством газопровода на границе с Болгарией.

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