ЕС ввел полный запрет на операции с Всероссийским банком развития регионов

ЕС включил в девятый пакет санкций против России полный запрет на операции с Всероссийским банком развития регионов. Об этом сказано в сообщении на сайте Совета ЕС.

«ЕС заморозит активы еще двух российских банков и добавит Всероссийский банк развития регионов в список российских государственных или контролируемых организаций, на которые распространяется полный запрет на транзакции», — говорится в пресс-релизе законодательного органа ЕС.

16 декабря Совет Евросоюза принял девятый пакет санкций против России. В него вошли ограничения на экспорт товаров двойного назначения и запреты на экспорт товаров и технологий авиационной и космической отрасли. Также замораживаются активы «еще двух» российских банков, инициируется процесс приостановки действия лицензий на вещание телеканалов «НТВ», «НТВ Мир», «Россия 1», «РЕН ТВ» и Первого канала.

Кроме того, вводится запрет на оказание ряда услуг ЕС.