Набиуллина сообщила, что ЦБ примет участие в дискуссии по поводу объединения систем ОМС и ДМС

ЦБ примет участие в дискуссии по поводу объединения системы обязательного (ОМС) и добровольного (ДМС) медицинского страхования. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

«Такая дискуссия имеет как плюсы, так и минусы. Рынок ДМС активно развивается. Мы будем участвовать в этой дискуссии. Она сейчас на раннем этапе», — сказала Набиуллина.

Ранее российский Минфин выступил с предложением объединить системы ОМС и ДМС, сообщали «Ведомости», ссылаясь на презентацию ведомства.

По словам представителя министерства, инициатива находится на рассмотрении и будет обсуждаться со всеми заинтересованными сторонами.

Собеседник агентства из Всероссийского союза страховщиков рассказал, что ведомство обсуждает инициативу с рынком. Он уточнил, что власти РФ выступают не столько за объединение, сколько дополнение обязательной системы добровольной. В настоящее время принципы страхования работают параллельно.

Один из источников газеты пояснил, что министерство планирует возложить на страховщиков администрирование общей системы, однако только на тех, кто используют максимально клиентоориентированный подход и обеспечивают контроль за качеством медуслуг.