МИД РФ: Москва задастся вопросом о зерновой сделке, если в нее не будут внесены коррективы

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что Москва задумается о смысле зерновой сделки, если в нее не будут внесены коррективы.

По словам Вершинина, выполняется только одна часть сделки — экспорт украинского зерна. При этом вторая часть сделки о беспрепятственном доступе российской сельхоз продукции на мировой рынок Москву не устраивает.

«Если <...> корректив не будет, то мы должны задаться вопросом: для чего тогда все это делается — в коммерческих целях, в политических целях или в целях реально обеспечить глобальную безопасность в мире и учитывать интересы беднейших стран мира?» — пояснил представитель МИД.

Он добавил, что на мировом рынке не наблюдается прогресса в вопросе отмены ограничений на экспорт российских удобрений.

По его словам, для эффективного экспорта российских удобрений необходимо устранить все преграды для финансовых транзакций, позволить судам с российской сельхозпродукцией заходить в порты иностранных государств, а также обеспечить справедливые страховки таких грузов.

«Но это пока обсуждается, и, к сожалению, здесь прогресса пока нет. Мы будем его добиваться», — добавил дипломат.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что страна отправила 554 судна с продовольствием в рамках зерновой сделки.