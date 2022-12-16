Глава Евросовета Мишель: ЕС решил принять меры в ответ на Акт о снижении инфляции США

Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил, что участники саммита Евросоюза решили принять срочные меры поддержки конкурентоспособности европейских компаний в ответ на Акт о снижении инфляции США. Его слова на пресс-конференции по итогам саммита ЕС передает ТАСС.

Как отметил Мишель, ЕС остается лояльным и верным другом США.

«Хотя Акт о снижении инфляции США вызывает озабоченность, мы намерены работать и вести переговоры с нашими американскими друзьями», — подчеркнул глава Евросовета.

По словам Мишеля, при этом саммит ЕС уполномочил Еврокомиссию принять срочные меры для поддержания конкурентоспособности европейских компаний уже в начале 2023 года.

Президент Франции Эммануэль Макрон также говорил о подготовке ответа США по Акту о снижении инфляции. По его словам, в Европейском союзе будет принят собственный эквивалент этого законопроекта, который в Европе называют нарушением норм Всемирной торговой организации.

Французский президент подчеркнул, что ответные действия должны быть сформулированы «до конца первого квартала 2023 года».