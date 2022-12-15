Путин: за последние пять месяцев Россия экспортировала около 22 млн тонн зерна

Президент России Владимир Путин заявил на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам, что РФ за последние пять месяцев экспортировала порядка 22 млн тонн зерна, по большей части в азиатские и африканские страны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Только за последние пять месяцев Россия экспортировала около 22 миллионов тонн зерна в преимущественно страны Азии и Африки», — сказал он.

Президент отметил, что до конца 2022 года российская сторона может поставить еще четыре-пять млн тонн, а общий объем поставок зерна на экспорт может составить до 50 млн тонн.

Ранее Госдума приняла закон, разрешающий российским страховщикам в 2023 году заключать со страховщиками из «недружественных» стран сделки, связанные с экспортом продовольствия и минеральных удобрений.

Суть поправки заключается «в отработке страхового механизма для осуществления экспорта зерна и удобрений в соответствии с договоренностями России и ООН».