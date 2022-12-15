Глава МИД Венгрии Сийярто: потолок цен на газ заставит менять контракты с Россией

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в случае принятия министрами энергетики стран Евросоюза введения лимита цен на газ его стране придется добиваться изменений в долгосрочных контрактах по газу с Россией. Об этом он сообщил во время пресс-конференции после встречи с коллегой из Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди, передает ТАСС.

«Если на заседании Совета по энергетике в понедельник будет принято решение о введении предельной цены на природный газ, то нам, безусловно, придется внести изменения в наш долгосрочный договор с Россией о покупке газа», — сказал Сийярто.

Он также отметил, что уже говорил об этом в телефонном разговоре с российским вице-премьером Александром Новаком.

13 декабря Сийярто и Новак провели телефонный разговор, в ходе которого последний допустил изменение долгосрочных венгерско-российских контрактов на покупку газа из-за введения потолка цен на газ.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявлял, что министры энергетики стран Евросоюза добились прогресса по техническим вопросам, которые связаны с введением потолка цен на газ.

15 декабря агентство АNSA со ссылкой на источники в Брюсселе сообщало, что ряд стран Евросоюза, в том числе Италия, собираются добиться установления потолка цен на газ на уровне ниже €200 за МВт⋅ч.