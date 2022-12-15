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GIE: отбор газа из подземных хранилищ Европы обновил рекорд

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Отбор газа из подземных хранилищ стран Европы обновил рекорд для начала декабря за всю историю наблюдений ассоциации Gas Infrastructure Europe (последние 12 лет), передает ТАСС.

Отмечается, что в течение 13 декабря европейские запасы опустели на 0,73 процентных пункта. Это максимальный показатель

Ожидается, что до конца текущей недели в Европе установится ясная и малооблачная погода, но по ночам будут сильные морозы. Это приведет к более интенсивному сжиганию запасов газа.

Ранее стало известно, согласно данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), что страны Европы начали активно выкачивать газ из подземных хранилищ с наступлением холодов, запасы в них опустились ниже уровня 89,93% по состоянию на утро 8 декабря.

Германия, Франция, Италия, Нидерланды и Польша начали тратить запасы газа из подземных хранилищ в ноябре.

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