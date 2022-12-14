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Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: ЕС выделит €10 млрд для стран АСЕАН

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Yves Herman/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии саммита ЕС — АСЕАН в Брюсселе заявила, что Евросоюз принял решение о выделении €10 млрд для стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

«Сегодня мы обсудим, как усилить наше энергетическое и торговое сотрудничество с помощью правильной инфраструктуры. Мы выдвигаем пакет на 10 миллиардов евро для АСЕАН», — сказала фон дер Ляйен.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс пытаются милитаризовать Азиатско-Тихоокеанский регион, а НАТО хочет занять в нем ведущую роль.

Он напомнил о концепции Индо-Тихоокеанской стратегии, в рамках которой «продвигаются форматы, которые не открыты для всех желающих, которые по сути дела конкурируют с инклюзивными структурами, созданными вокруг АСЕАН, и которые предполагают милитаризацию этого региона с очевидной нацеленностью на сдерживание Китая, сдерживание российских интересов в АТР».

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