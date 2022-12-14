Россиянам рассказали, какую книгу можно продать за 10 тыс. руб.

Книгу французского экономиста Томаса Пикетти «Капитал в XXI», которую раньше массово покупали по акции, сегодня можно продать за 10 тыс. руб. Об этом в интервью Tsargrad.tv рассказал букинист Андрей Иванов. По его словам, том стал редкостью, но продолжает пользоваться популярностью.

Эксперт отметил, что русское издание книги вышло в массы в 2016 году достаточно крупным тиражом и стояло на витринах достаточно долго. По его словам, под конец продаж ее вовсе стали отдавать бесплатно по акции. Многие российские читатели купили том по цене не выше 700 руб., продолжил Иванов.

Он добавил, что 10 тыс. руб. — это стартовая цена книги. По его словам, на некоторых площадках ее продают дороже.

Ранее книжный сервис «Литрес» составил рейтинг, согласно которому самой популярной в России электронной книгой в сегменте художественной литературы в 2022 году стала антиутопия Джорджа Оруэлла «1984». Второе место в этой категории заняло новое произведение российского фантаста Сергея Лукьяненко «Месяц за Рубиконом».