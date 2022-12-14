В Казахстане не исключают переговоры о поставках нефти на НПЗ в Шведте

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков не исключает, что компании его страны ведут переговоры с немецкими партнерами о поставках нефти на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Шведте. Об этом информирует ТАСС.

Министерство по делам экономики и защиты климата Германии ранее информировало, что Берлин пока не нашел альтернативы российской нефти для НПЗ в городе Шведт, земля Бранденбург. Заявлялось, что переговоры ведутся с Казахстаном и Польшей, но безрезультатно.

«В силу того, что есть ограничение по поставкам российской нефти, конечно европейские компании и потребители обращаются с таким вопросом, это один из вариантов», — добавил Акчулаков.

Ранее сообщалось, что ФРГ и Польша подписали декларацию о взаимопомощи после отказа от российской нефти. Министр по делам экономики и защиты климата Польши Роберт Хабек заявил, что поэтапный отказ от закупок нефти из России является проблемой для нефтеперерабатывающих заводов в Германии и Польше. По его словам, данная декларация является важным шагом, который укрепляет энергетическую безопасность обеих стран.