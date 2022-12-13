Вице-канцлер ФРГ заявил о прогрессе по техническим вопросам о потолке цен на газ

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что министры энергетики стран Евросоюза на встрече во вторник в Брюсселе добились прогресса по техническим вопросам, которые связаны с введением потолка цен на газ. Соответствующее заявление он сделал по итогам данной встречи, передает ТАСС.

«Мы добились больших успехов по всем техническим вопросам, а также структуре такого механизма предельной цены, <…> но мы еще не закончили», — сказал Хабек.

По его словам, ряд вопросов «не могут быть прояснены сегодня и должны оставаться открытыми». Как отметил немецкий вице-канцлер, вопрос о потолке цен на газ является «чрезвычайно деликатным».

Также глава Минэкономики Германии указал, что есть смысл «потратить еще немного времени, чтобы сделать шаг назад и подумать, не совершаем ли мы каких-либо ошибок». Он сообщил, что министры энергетики продолжат обсуждать данный вопрос 19 декабря.

Хабек добавил, что министры согласовали детали об установлении потолка цен на голубое топливо на 90-95%. При этом большие, значимые вопросы еще не решены, заключил он.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что cогласовать лимит цен на газ в Евросоюзе будет сложно, так как у стран ЕС очень разные мнения по этой теме. По ее словам, договоренности все же нужно достичь, поэтому все страны «должны продемонстрировать некоторую гибкость» и найти компромисс.

До этого вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что Евросоюз почти достиг соглашения по потолку цен на газ.

22 ноября Еврокомиссия предложила ввести потолок цен на импортируемый в ЕС газ на уровне €275 за МВт•ч, что примерно соответствует €2840 за 1 тыс. куб. м топлива. Однако данный вариант не устроил министров энергетики стран Евросоюза, которые отложили принятие окончательного решения по этому вопросу до 13 декабря.