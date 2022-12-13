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Аналитики предрекли снижение цен на жилье в Московском регионе до показателей 2020 года

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Снижение цен на рынке жилья Московского региона продолжится и в следующем году, отчего цены могут вернуться к показателям 2020 года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU».

«Стоимость жилья будет снижаться в 2023 году, но возможно продолжит ползти вниз более продолжительный период времени. В итоге цены на квартиры могут вернуться к уровням начала 2020 года, то есть скорректироваться примерно на 30% от максимумов», — отметил руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

По его словам, сейчас квадратный метр жилья в Москве стоит столько же, сколько и в феврале 2020 года, при этом снижение все продолжается. Кроме того, на вторичном рынке жилья все чаще можно встретить скидки до 15%, а на первичном рынке – до 30%. Также в 2023 году цены могут просесть еще на 10-15%, примерно по 1% ежемесячно.

Аналитики центра добавили, что основная проблема столичного рынка жилья заключается не в спецоперации на Украине, а в последствиях санкций и частичной мобилизации. Кроме того, за два коронавирусных года цены на жилье резко выросли, которые подогревались многочисленными льготными программами. Из-за этого образовался большой пузырь, который постепенно начинает сдуваться.

12 декабря РБК, ссылаясь на данные риелторской компании «НДВ Супермаркет Недвижимости», писал, что в ноябре 2022 года цены в московских новостройках массового сегмента поднялись почти во всех округах. По данным специалистов, сильнее всего цены на первичном рынке жилья выросли в Зеленоградском и Северном административных округах (АО) — на 5% (до 216,8 тыс. руб. за «квадрат») и 4,8%(до 276,5 тыс. руб.) соответственно.

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