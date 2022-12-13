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Риелторы заявили, что рост цен на жилье в РФ в 2022 году оказался в 2,5 раза ниже значений 2021 года

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Павел Гирин/РИА «Новости»

В 2022 году рост средних цен на вторичном рынке жилья в России оказался в 2,5 раза ниже показателей прошлого года. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные аналитиков ЦИАН.

По оценкам ЦИАН, в 2021 году средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке России выросла на 26%, до 97 тыс. руб. В 2022 году рост цен замедлился: с апреля цены стагнируют и показали рост с этого периода всего на 1,3%. По предварительным итогам 2022 года стоимость 1 кв. м на вторичном рынке составила 106,7 тыс. руб., за год увеличившись всего на 10%.

По данным аналитиков, падение продаж стало основной причиной снижения роста цен на жилье в России. Спрос на «вторичку» по итогам года будет на 12% ниже показателей прошлого года. При этом спрос стал активно падать с марта и продолжался не только летом, но и даже в начале осени, когда традиционно спрос на жилье растет.

В публикации отметили, что максимальное падение спроса в этом году оказалось в Краснодаре, где это значение упало на 53%. В Ульяновске, Набережных Челнах и Липецке же падение составило от 37% до 39%.

Ранее во вторник РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы столичного управления Росреестра сообщило, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве с января по октябрь 2022 года упало на 21% относительно аналогичного периода 2021 года, до 118,6 тыс.

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