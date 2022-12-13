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Жителей Молдавии призвали не ждать снижения тарифов

Глава «Молдовагаза» Чебан посоветовал жителям Молдавии не ждать снижения тарифов

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Global Look Press

Председатель газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан предупредил жителей Молдавии, что им не стоит ожидать снижения тарифов на газ после семикратного роста за год. Его слова приводит ТАСС.

Он пояснил, что цена закупки в январе вырастет, в том числе у «Газпрома».

«Согласно договору, мы покупаем природный газ в объеме 5,7 млн куб. м в сутки, который полностью предлагаем Приднестровью», — сказал Чебан, добавляя, что большая часть этого объема используется для выработки поставляемой в Молдавию электроэнергии с расположенной там Молдавской ГРЭС.

Глава «Молдовагаза» добавил, что не видит смысла менять тарифы на газ, так как их не скорректировали своевременно.

«Сегодня мы имеем этот высокий тариф, рассчитанный Национальным агентством по регулированию в энергетике», — констатировал Чебан.

Ранее он заявил о том, что поедет в Россию в течение ближайших двух недель. В рамках этих переговоров он намерен обсудить вопросы поставок газа.

Парламент Молдавии до этого ввел запрет на отключение должников от коммунальных услуг из-за сложного экономического положения на фоне роста цен на газ.

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