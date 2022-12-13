Зеленский назвал сумму, необходимую для ремонта поврежденных электростанций Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране повреждены или разрушены большинство электростанций. По его словам, на поверхностное восстановление энергообъектов необходимо минимум €1,5 млрд. Об этом украинский лидер сказал в видеообращении на конференции по помощи Украине в Париже, передает РИА Новости.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина смогла выстоять «против сотен российских ударов по энергетике».

«Большинство наших электростанций повреждены или разрушены обстрелами, все гидроэлектростанции, теплоэлектростанции. Только на поверхностное быстрое восстановление разрушенных энергообъектов нужно минимум €1,5 млрд», — сказал он.

Глава Украины отметил, что в данный момент в стране остаются без света около 12 млн человек.

Ранее генеральный директор энергопоставляющей компании YASNO Сергей Коваленко сообщил, что дефицит электрических мощностей в Киеве составляет более 30% от нормы.

В Киевской области полностью обесточены 14 населенных пунктов, 37 — частично.

В настоящее время на Украине продолжается спецоперация РФ, о начале которой 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР.