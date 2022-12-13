Россиянам дали совет, как распорядиться тринадцатой зарплатой

Эксперт по финансовой грамотности, управляющий Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин рассказал, что 13-ю зарплату, которую многие россияне получают в декабре, или новогодние бонусы от работодателей, можно использовать для создания финансовой подушки безопасности. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он предложил отложить 13-ю зарплату, что может стать первым шагом к созданию подушки безопасности. Эксперт также посоветовал максимально сократить траты. По его мнению, в следующем году вы скажите себе за это действие «огромное спасибо».

«Я думаю, что стоит отложить не менее 30–50% от 13-й зарплаты или новогодних бонусов», — рассказал Сафиулин.

По его словам, для получения максимальной выгоды можно положить полученные в декабре деньги на новогодний депозит под повышенные проценты.

Ранее персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Аяз Вильданов рассказал, что россиянам следует помнить о различиях курса при покупке наличных и безналичных долларов.