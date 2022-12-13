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Россиянам объяснили, как правильно покупать доллары

Брокер Вильданов порекомендовал для получения прибыли покупать безналичные доллары

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Софья Сандурская/Агентство «Москва»

Персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Аяз Вильданов рассказал, что россиянам следует помнить о различиях курса при покупке наличных и безналичных долларов. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Он отметил, что национальная валюта на фоне санкций на энергоресурсы и снижения экспортной выручки будет слабеть к доллару, вероятно, до уровня в 64–65 рублей.

Брокер порекомендовал в подобных условиях получения прибыли покупать безналичную американскую валюту, а наличные доллары стоит приобретать для поездок за границу.

Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что покупать доллары и евро нужно, когда на рынке тихо, и валюта еще относительно недорогая. А продавать, когда много покупателей, а курс растет. Но поскольку курсы валют малопредсказуемы в принципе, можно усредняться. То есть взять за правило раз в месяц обменивать некую сумму валюты. По его словам, это самая разумная практика на длинном горизонте.

Он подчеркнул, что те, кто регулярно покупали валюту в этом году — заработают в следующем около 10% на росте курса, причем без нервов, лишних метаний и ненужных убытков.

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