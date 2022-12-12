«Вкусно – и точка» пытается найти возможность для открытия в Абхазии

«Вкусно – и точка» пытается найти возможность, чтобы выйти на рынок Абхазии и сделает для этого все необходимое. Об этом заявил владелец сети Александр Говор, передает РИА Новости.

«По условиям договора с McDonald's российская компания не может выйти на рынки тех стран, где уже представлена корпорация. Поэтому есть юридические сложности с тем, чтобы начать работать, например, в Казахстане», — отметил Говор.

По его словам, к российской компании обращаются и непризнанные республики. Поэтому сейчас делается все возможное, чтобы выйти на эти рынки, но это достаточно сложно. При этом речь идет не о новых регионах России или Крыме, а об Абхазии.

Ранее в понедельник гендиректор предприятия Олег Пароев заявил, что сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» запланировала в 2023 году аккуратно повысить цены на ассортимент. По словам гендиректора сети, после открытия ресторанов в середине июня руководство не стало повышать цены на ассортимент. Затем в сети подняли стоимость отдельных позиций «не лучшего спектра меню».

До этого Пароев заявил, что «Вкусно — и точка» запустит в феврале аналог «Биг Мака» под названием «Биг Хит».