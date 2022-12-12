Handelsblatt: в ЕС потребовали от Uniper продать актив в Нидерландах в обмен на помощь

Комиссия Евросоюза (ЕС) предложила немецкой энергокомпании Uniper продать свой нидерландский актив ради пакета помощи. Об этом пишет Handelsblatt, ссылаясь на источники.

«В обмен на одобрение государственного спасения Комиссия ЕС требует, чтобы Uniper отделила часть своего бизнеса. Uniper должна быть готова к тому, что, возможно, придется продать свой нидерландский актив», — отметили источники издания.

В публикации добавили, что нидерландскими активами компании считаются газовая и угольная электростанции. При этом сама Uniper очень нуждается в этих активах, несмотря на то, что они приносят всего 7% от общей доли производства.

По данным издания, компания получит определенные условия для действий на рынке. Например, она сможет участвовать в европейской платформе закупок газа.

30 ноября немецкая энергетическая компания Uniper решила продать российское подразделение «Юнипро» покупателю из России. В сообщении Uniper также заявила, что решила максимально дистанцироваться, юридически и с точки зрения персонала, от своего российского подразделения «Юнипро».