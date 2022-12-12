«Вкусно — и точка» запретили работать под своим брендом в новых регионах и Казахстане

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» по договору с McDonald's не сможет работать под своим названием в Казахстане и непризнанных республиках, например, в Абхазии. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на заявление генерального директора сети Олега Пароева.

В то же время владелец сети Александр Говор сообщил, что руководство предприятия обдумывает вопрос снятия этого запрета. В частности, по его словам, по условиям договора с McDonald's компания не может работать под своим брендом в Казахстане.

Также Говор заявил, что руководству сети поступают предложения по открытию заведений в Крыму и Абхазии. «Есть вопросы, мы все для этого делаем, чтобы туда зайти, но это не так просто. По крайней мере от нас это не зависит. Это, например, Абхазия, а также Крым», — сказал он.

Владелец «Вкусно — и точка» добавил, что про начало работы на территории новоприсоединенных российских регионов речь пока вообще не идет.

Ранее 12 декабря агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства торговли и интеграции Казахстана написало, что McDonald's в Казахстане — ТОО Food Solutions KZ — начал готовиться к возобновлению работы ресторанов сети в республике.

На прошлой неделе пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сообщила, что компания «Логистика и точка», принадлежащая владельцу «Вкусно — и точка» Александру Говору, обратилась к ФАС с просьбой предоставить ей разрешение на приобретение логистической компании Havi.

Во второй половине ноября пресс-служба компании «Развитие РОСТ», которая является бывшей франчайзи McDonald's с оставшимися точками, сообщила, что перейдет под бренд «Вкусно — и точка» с 1 декабря 2022 года. На тот момент организация «Развитие РОСТ» управляла девятью точками, которые расположены в аэропортах и вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга.