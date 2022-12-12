Правительство направит более 1,4 млрд руб. на предприятия по переработке сельхозпродукции

Российский кабмин выделит более 1,4 млрд руб. на создание и модернизацию предприятий по переработке сельхозпродукции в трех регионах. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, написало агентство ТАСС.

«Направим свыше 1,4 млрд руб. на создание и модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции. За счет этих средств будут реализованы проекты в Волгоградской, Калининградской и Смоленской областях», — сказал председатель правительства.

Как пояснила пресс-служба кабмина, Волгоградская область получит более 1,1 млрд руб. на завершение строительства завода по глубокой переработке зерна кукурузы. Калининградской области направят 181,6 млн руб. для строительства нового цеха рыбзавода, где начнут перерабатывать консервировать рыбу. В Смоленскую область переведут 132,8 млн руб. для создания предприятия по производству сухих молочных продуктов.

Во второй половине ноября Мишустин сообщил, что на развитие агропромышленного комплекса в 43 регионах России выделят более 7,5 млрд рублей. Деньги направили на реализацию 150 инвестиционных проектов в сельском хозяйстве.

В начале октября глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что по итогам 2022 года Россия соберет самый большой в своей истории урожай зерна объемом 150 млн тонн.