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FT: доля одобрения британцами действий Банка Англии упала до рекордного минимума

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Рейтинг одобрения жителей Британии действий Банка Англии, которые касаются борьбы с высокой инфляцией, упал до рекордно низких значений. Об этом пишет газета Financial Times.

35% опрошенных британцев отметили, что недовольны действиями Банка Англии, а вот 23% поддерживают политику организации по борьбе с инфляцией. При этом баланс полученных оценок составил -12 п.п., что стало минимальным показателем за последние 23 года, когда началось отслеживание этих данных.

В ноябре инфляционные ожидания британцев выросли до 3,3%, в то время как в августе этот показатель был на уровне 3,1%. При этом финансовые рынки ожидают, что Банк Англии поднимет процентную ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) до 3,5%.

По словам главного экономиста KPMG по Британии Яэля Селфина, сейчас бюджет британцев страдает от роста цен, в частности на продукты и электроэнергию, а также от роста ключевой ставки. Поэтому люди с небольшим доходом сейчас страдают сильнее всего, так как товары первой необходимости сильно подорожали.

7 декабря гендиректор и председатель правления фондовой биржи Euronext Стефан Бужна заявил, что Лондон больше не является финансовой столицей Европы после того, как Британия вышла из Евросоюза (ЕС), совершив Brexit. По его словам, многие компании, которые раньше были зарегистрированы в Лондоне, сейчас покинули его пределы.

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