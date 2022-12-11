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Саудовский министр назвал верным сокращение ОПЕК суточной добычи нефти на 2 млн баррелей

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Reuters

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил, что происходящие в мире события показали, что решение альянса ОПЕК сократить добычу на два млн баррелей в сутки оказалось правильным. Об этом он сообщил на форуме в столице страны Эр-Рияде, передает телеканал al-Arabiya.

Как отмечает телеканал, альянс, в который входят члены ОПЕК и союзники Саудовской Аравии, в том числе Россия, в последний раз встречался 4 декабря и принял решение сохранить добычу нефти без изменений на фоне ослабления экономики и неопределенности в отношении того, как потолок цен на российскую нефть повлияет на рынок.

«Решение альянса ОПЕК+ сократить добычу на 2 млн баррелей в сутки от 5 октября оказалось правильным, если принять во внимание последние события», — передает слова министра телеканал.

По мнению саудовского министра, влияние европейских санкций на российскую нефть и меры по ограничению цен «пока не принесли четких результатов», а их реализация все еще неясна.

Абдулазиз подчеркнул, что в предстоящем году альянс продолжит уделять внимание стабильности рынка.

Он также добавил, что настаивает на том, чтобы каждый член альянса ОПЕК+ принимал участие в принятии решений.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что соглашение ОПЕК+ даже спустя годы после его заключения является основным в обеспечении энергетической стабильности и развитии рынка нефти.

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