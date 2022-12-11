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BFM: Франция разрушает свою промышленность, закупая газ в США

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Франция самостоятельно разрушает свои промышленные предприятия, занимаясь закупками дорогого сжиженного природного газа (СПГ) из США. Об этом в эфире телеканала BFM заявил глава французской партии «Реконкиста» Эрик Земмур.

«Проблема в том, что мы собираемся уничтожить то, что осталось от нашей промышленности. Те немногие предприятия, которые остались, размышляют о том, чтобы переехать в другую страну, например в США, где энергия гораздо дешевле», — отметил Земмур.

По его словам, власти Франции поступили крайне недальновидно, когда отказались от закупок российского газа на фоне ситуации на Украине, чтобы тут же поспешить закупаться газом из США. Кроме того, это не Россия прекратила поставки в Европу, а европейская сторона сама отказалась от российского газа, вследствие чего поставки значительно сократились.

Он добавил, что сложилась ужасная ситуация, когда Франция из страны-экспортера превратилась в импортера энергии, закупая его у Германии. Также несправедлива сама привязка цен на электричество к ценам на газ в соответствии с правилами энергетического рынка Евросоюза. Поэтому лучшим решением стал бы выход из европейской энергосистемы.

В конце ноября ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга сообщили, что Вашингтон не согласен с заявлениями о том, что США наживаются на поставках СПГ в Европу. Американские власти считают подобные утверждения ложными.

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