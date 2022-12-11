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Кубанские садоводы попросили Мишустина запретить импорт яблок из Молдавии

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Российские питомниководы и садоводы обратились к премьер-министру страны Михаилу Мишустину с просьбой отменить решение о ввозе яблок с предприятий Молдавии. Эта мера необходима для стимулирования местных производителей наращивать объемы сбора урожая и увеличения их доли на внутреннем рынке, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на инициативу некоммерческой организации Союза «Садоводы Кубани».

Обращение Союза также поддержала Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края, Ассоциация садоводов России и союз «Садоводы Дагестана». Запрет на импорт яблок из Молдавии помог бы местным компаниям снизить себестоимость производства и избежать излишнего ценового демпинга, пояснили Союзе «Садоводы Кубани».

«Большинство российских садоводов работают в условиях недобросовестной конкуренции со своими иностранными коллегами. Себестоимость продукции ежегодно растет (за последние три года в среднем на 50%), в то время как цена реализации остается на прежнем уровне. Ввоз в страну дешевого и некачественного (захимиченного) импорта демпингует цены и подрывает экономику хозяйств», — говорится в обращении организации.

9 августа Россельхознадзор запретил ввоз продукции в Россию растительной продукции из 31 района Молдавии с 15 августа. Однако 1 декабря председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обратился в Россельхознадзор с предложением снять ограничения на поставки овощей и фруктов из Молдавии. В итоге 5 декабря ведомство разрешил поставки овощей и фруктов еще с 12 молдавских предприятий.

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