Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Reuters: TotalEnergies оценила убытки от выхода из компании НОВАТЭК в $3,7 млрд

close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Списание собственной доли в российской компании НОВАТЭК принесет убытки французскому нефтегазовому гиганту TotalEnergies в размере $3,7 млрд по итогам четвертого квартала текущего года. Об этом сообщает агентство Reuters.

«TotalEnergies больше не будет учитывать собственный капитал своей 19,4% доли в НОВАТЭК. Объем обесценивания активов в России оценивается в размере около $3,7 млрд в четвертом квартале», — говорится в материале.

При этом общий урон от списания российских активов в этом году в TotalEnergies оценили в $14,4 млрд. Однако эта сумма заметно уступает в денежном выражении уровню списания активов британской BP на внутреннем рынке России — $25,5 млрд, уточняется в статье.

9 декабря компания TotalEnergies сообщила об отзыве своих двух представителей из совета директоров российского НОВАТЭК. Причиной стало действие международных санкций против России.

После введения ограничений два директора, представляющие TotalEnergies в совете директоров НОВАТЭК, были «вынуждены воздерживаться от голосования на заседаниях совета директоров», что в дальнейшем могло бы привести к затруднениям в управлении российской компанией.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть