Reuters: TotalEnergies оценила убытки от выхода из компании НОВАТЭК в $3,7 млрд

Списание собственной доли в российской компании НОВАТЭК принесет убытки французскому нефтегазовому гиганту TotalEnergies в размере $3,7 млрд по итогам четвертого квартала текущего года. Об этом сообщает агентство Reuters.

«TotalEnergies больше не будет учитывать собственный капитал своей 19,4% доли в НОВАТЭК. Объем обесценивания активов в России оценивается в размере около $3,7 млрд в четвертом квартале», — говорится в материале.

При этом общий урон от списания российских активов в этом году в TotalEnergies оценили в $14,4 млрд. Однако эта сумма заметно уступает в денежном выражении уровню списания активов британской BP на внутреннем рынке России — $25,5 млрд, уточняется в статье.

9 декабря компания TotalEnergies сообщила об отзыве своих двух представителей из совета директоров российского НОВАТЭК. Причиной стало действие международных санкций против России.

После введения ограничений два директора, представляющие TotalEnergies в совете директоров НОВАТЭК, были «вынуждены воздерживаться от голосования на заседаниях совета директоров», что в дальнейшем могло бы привести к затруднениям в управлении российской компанией.