Экономист Арский: Россия избежала взлета инфляции до 60%

Кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета РУДН Александр Арский заявил, что Российской Федерации удалось стабилизировать экономику в условиях кризиса и спецоперации и избежать инфляции в 60%. Об этом сообщает URA.RU.

По его словам, правительству в РФ в существующих условиях мирового энергетического кризиса и проведения специальной военной операции на территории Украины удалось весьма эффективно стабилизировать национальную экономику.

«В случае отсутствия тех мер, которые были предприняты, инфляция могла бы составить от 40 до 60%, что стало бы первым тяжелейшим ударом для экономики России с 1998 года», — утверждает экономист.

Он добавил, что в дальнейшем инфляция в РФ продолжит снижаться.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России наблюдается очевидная тенденция к снижению инфляции.

До этого сообщалось, что годовая инфляция в России замедлилась в середине ноября до 12,3%. Пиковых значений с января 2022 года уровень годовой инфляции в России достиг в конце апреля, когда планка поднялась до отметки 17,83%.